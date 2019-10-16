получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Организация репатриации смертных останков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:54
klug
получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:53
Re: Monobank
MCC 6211, если Вы вдруг не следите за перипетиями. Но суть в другом - посты на форумах и общение с поддержкой денег не вернет. Не стоит ждать, что банк будет что-то делать по своей инициативе. Это же не техническая ошибка со стороны банка. Пришел запрос - деньги списали. А обращение к поставщику услуг было? Что он ответил?
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:03
1. Хто за весь цей банкет буде платити?
2. "private-banking" значить, що далеко не будь-хто може бути клієнтом цього департаменту, а людина, яка нічого не занесе, може лише писати пости на форумах і віртуально вдувати якимось анімешкам на рекламних постах.
PS Для відкриття звичайного поточного рахунку в цій а-ля банці треба занести еквівалент в 241 євро.
3. Ну і сама країна по політичним і економічним показниках не дуже відрізняється від неньки. Так що з таким же успіхом примату можна себе рекламувати для резидентів Зімбабве.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:46
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