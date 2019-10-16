Додано: Чет 17 жов, 2019 15:34

lbrjlkf написав: ingtrans написав: lbrjlkf

Да откройте уже диспут, если уверены в своей правоте. Посты на форуме денег не вернут. Да откройте уже диспут, если уверены в своей правоте. Посты на форуме денег не вернут.



а как я узнаю как проходит диспут?



отдай мошеннику денег что бы он поговорил с другим мошенником.... и оба свалили а как я узнаю как проходит диспут?отдай мошеннику денег что бы он поговорил с другим мошенником.... и оба свалили

Можливо я щось пропустив, але з того, що ви писали можна зробити такий висновок - що отримали сервіс один раз і заплатили за нього, а з вас потім було списана ще одна сума.Підтримка вам говорить правильно, ви спочатку повинні з'ясувати у надавача послуги/продавця, за що було проведено друге списання, тобто чи мали вони підстави для цього. А вже потім, виходячи з їхньої відповіді, діяти далі і можливо таки прийдеться подавати на диспут.Мені самому приходилося розбиратися з продавцями 1) одного разу коли було замовлення, яке включало в себе наявний товар і передзамовлення. Що там творилося у виписці. Списання цілої суми, доплата за передзамовлення, повернення суми за наявний товар, потім повернення суми за передзамовлення. Все це протягом декількох днів, а за не пів-години. Врешті решт, все одно в мене було проведено бульше грошей. І лише після дзвінка до американського CS магазина (дякую тобі Ватафон - лише 1грн за хвилину розмови) змогли розібратися. У них холд іде на 7 днів, а потім іде новий, а з нашого боку банк чекає 11 днів і лише потім дає повідомлення про зняття холду, вірніше "повертає" гроші. Отже все в мене буде тягнутися ще майже місяць, аж поки товар не буде відпралений. Але я вже зараз спокійний. 2)В Моно дуже навертіли зі своїм динамічним CVV. Так красиво написали... Включив опцію, та й забув - в Україні проблем немає. Але одного разу стикнувся з тим, що оплата в Америці пройшла і майже одразу повернулася. Розмова з підтримкою - карта не американська і тому ми не можемо. Ок, зрозуміло. Пішов до посередників. А нещодавно, стикнувся в іншому американському магазині (все ж день Колумба був) з тим самим. Але підтримка не змогла надати точної відповіді чому платіж повернувся і я спробував відключити цю "чудову" опцію - товар вже прямує до мене.Ну, і висновок з цього лонгріду - ми, звичайно, люди майже беправні, але спробувати розібратися в будь-якій ситуації потрібно. А так як у вашому випадку, як і у всіх інших, є дві сторони "справи", то якщо ви прояснили позицію банку лишилося прояснити сторону мерчанта і далі "танцювати від цього".А інший висновок, як на мене, доволі чудернацький - наші банківські продукти в багато чому пішли вперед у порівнянні з іноземними. Вони не встигають і з цим ми отримуємо проблеми.