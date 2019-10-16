получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Организация репатриации смертных останков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:54
klug
получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:53
Re: Monobank
MCC 6211, если Вы вдруг не следите за перипетиями. Но суть в другом - посты на форумах и общение с поддержкой денег не вернет. Не стоит ждать, что банк будет что-то делать по своей инициативе. Это же не техническая ошибка со стороны банка. Пришел запрос - деньги списали. А обращение к поставщику услуг было? Что он ответил?
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:03
1. Хто за весь цей банкет буде платити?
2. "private-banking" значить, що далеко не будь-хто може бути клієнтом цього департаменту, а людина, яка нічого не занесе, може лише писати пости на форумах і віртуально вдувати якимось анімешкам на рекламних постах.
PS Для відкриття звичайного поточного рахунку в цій а-ля банці треба занести еквівалент в 241 євро.
3. Ну і сама країна по політичним і економічним показниках не дуже відрізняється від неньки. Так що з таким же успіхом примату можна себе рекламувати для резидентів Зімбабве.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:46
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:19
Unionpay - компартия китайская.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:34
Можливо я щось пропустив, але з того, що ви писали можна зробити такий висновок - що отримали сервіс один раз і заплатили за нього, а з вас потім було списана ще одна сума.
Підтримка вам говорить правильно, ви спочатку повинні з'ясувати у надавача послуги/продавця, за що було проведено друге списання, тобто чи мали вони підстави для цього. А вже потім, виходячи з їхньої відповіді, діяти далі і можливо таки прийдеться подавати на диспут.
Мені самому приходилося розбиратися з продавцями 1) одного разу коли було замовлення, яке включало в себе наявний товар і передзамовлення. Що там творилося у виписці. Списання цілої суми, доплата за передзамовлення, повернення суми за наявний товар, потім повернення суми за передзамовлення. Все це протягом декількох днів, а за не пів-години. Врешті решт, все одно в мене було проведено бульше грошей. І лише після дзвінка до американського CS магазина (дякую тобі Ватафон - лише 1грн за хвилину розмови) змогли розібратися. У них холд іде на 7 днів, а потім іде новий, а з нашого боку банк чекає 11 днів і лише потім дає повідомлення про зняття холду, вірніше "повертає" гроші. Отже все в мене буде тягнутися ще майже місяць, аж поки товар не буде відпралений. Але я вже зараз спокійний. 2)В Моно дуже навертіли зі своїм динамічним CVV. Так красиво написали... Включив опцію, та й забув - в Україні проблем немає. Але одного разу стикнувся з тим, що оплата в Америці пройшла і майже одразу повернулася. Розмова з підтримкою - карта не американська і тому ми не можемо. Ок, зрозуміло. Пішов до посередників. А нещодавно, стикнувся в іншому американському магазині (все ж день Колумба був) з тим самим. Але підтримка не змогла надати точної відповіді чому платіж повернувся і я спробував відключити цю "чудову" опцію - товар вже прямує до мене.
Ну, і висновок з цього лонгріду - ми, звичайно, люди майже беправні, але спробувати розібратися в будь-якій ситуації потрібно. А так як у вашому випадку, як і у всіх інших, є дві сторони "справи", то якщо ви прояснили позицію банку лишилося прояснити сторону мерчанта і далі "танцювати від цього".
А інший висновок, як на мене, доволі чудернацький - наші банківські продукти в багато чому пішли вперед у порівнянні з іноземними. Вони не встигають і з цим ми отримуємо проблеми.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:58
если продавец заявит что это была абонплата за 1 месяц доступа к ихнему сайту, которая типа подключается автоматически и это где-то написано мелкими буквами на ихнем сайте - то что дальше?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:19
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:13
Дело не в этом .
Например , есть виски за 200.000$
Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.
ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ?
Тогда лучше заказать репатриации своих смертных останков
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