и сферический конь в вакууме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:28
Re: Monobank
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:01
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если продавец заявит что это была абонплата за 1 месяц доступа к ихнему сайту, которая типа подключается автоматически и это где-то написано мелкими буквами на ихнем сайте - то что дальше?[/quote]
Дело не в этом .
Например , есть виски за 200.000$
Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.
ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ?
Тогда лучше заказать репатриации своих смертных останков[/quote]
Больше похоже на абонплату. Но на сайте нет ничего того за что снимать предоплаты.
По заходам на сайт видно было что долго не заходил. А авторизации были мои. А в момент утечки денег с карты монобанка до авторизация последняя была еще до того.
Моно дырявая и опасная. Они даже отморозились на вопрос "как узнать привязана моя карта где то или нет"
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:13
Re: Monobank
Просто интересно, где дыры и чем опасная?
Из того, что Вы написали, утечки не было. С Вас , по всей видимости, снял деньги поставщик услуг. Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:49
А что, банки разве должны знать где ты данные своей карты указывал? Не хочу защищать моно, но мне кажется что ты явно перегибаешь...
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:51
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:52
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:59
если платить гостиницей, MCC некоторых категорий, то гостиница может добавить +200.000$ и сделать это после отъезда арендатора. А если плохой отзыв напишешь, то 100фунтов могут списать за это Так устроен мир .А хз как банк будет реагировать, и что диспут даст, или диспут не даст. Мы выяснили что это касается многих банок. Не только моно.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:02
Re: Monobank
CVV и 3dSecure почти наверняка были при первом вводе карты на сервисе. А дальше, если, например, сервис предполагает подписку или абонплату, CVV и 3dSecure обычно не требуются. Да и вообще автор мог бы дать ссылочку на сервис, хотя бы на условия можно было взглянуть.
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