Додано: Чет 17 жов, 2019 20:01

[/quote]если продавец заявит что это была абонплата за 1 месяц доступа к ихнему сайту, которая типа подключается автоматически и это где-то написано мелкими буквами на ихнем сайте - то что дальше?[/quote]Дело не в этом .Например , есть виски за 200.000$Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ?Тогда лучше заказать репатриации своих смертных останков[/quote]Больше похоже на абонплату. Но на сайте нет ничего того за что снимать предоплаты.По заходам на сайт видно было что долго не заходил. А авторизации были мои. А в момент утечки денег с карты монобанка до авторизация последняя была еще до того.Моно дырявая и опасная. Они даже отморозились на вопрос "как узнать привязана моя карта где то или нет"