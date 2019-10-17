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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1537153815391540>
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:28

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Например , есть виски за 200.000$

и сферический конь в вакууме :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:01

[/quote]
если продавец заявит что это была абонплата за 1 месяц доступа к ихнему сайту, которая типа подключается автоматически и это где-то написано мелкими буквами на ихнем сайте - то что дальше?[/quote]


Дело не в этом .

Например , есть виски за 200.000$

Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.

ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ? :)

Тогда лучше заказать репатриации своих смертных останков[/quote]

Больше похоже на абонплату. Но на сайте нет ничего того за что снимать предоплаты.
По заходам на сайт видно было что долго не заходил. А авторизации были мои. А в момент утечки денег с карты монобанка до авторизация последняя была еще до того.

Моно дырявая и опасная. Они даже отморозились на вопрос "как узнать привязана моя карта где то или нет"
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:13

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Моно дырявая и опасная. Они даже отморозились на вопрос "как узнать привязана моя карта где то или нет"

Просто интересно, где дыры и чем опасная?

  lbrjlkf написав:А в момент утечки денег с карты монобанка до авторизация последняя была еще до того.

Из того, что Вы написали, утечки не было. С Вас , по всей видимости, снял деньги поставщик услуг. Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:49

Моно дырявая и опасная. Они даже отморозились на вопрос "как узнать привязана моя карта где то или нет"

А что, банки разве должны знать где ты данные своей карты указывал? Не хочу защищать моно, но мне кажется что ты явно перегибаешь...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:51

  ingtrans написав:Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.

Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:52

  wig написав:
  ingtrans написав:Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.

Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?

Дык уже ж 100 раз объясняли про «мото» платежи
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:59

  wig написав:
  ingtrans написав:Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.

Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?


если платить гостиницей, MCC некоторых категорий, то гостиница может добавить +200.000$ и сделать это после отъезда арендатора. А если плохой отзыв напишешь, то 100фунтов могут списать за это :) Так устроен мир :) .А хз как банк будет реагировать, и что диспут даст, или диспут не даст. Мы выяснили что это касается многих банок. Не только моно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:02

Re: Monobank

  wig написав:Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?

CVV и 3dSecure почти наверняка были при первом вводе карты на сервисе. А дальше, если, например, сервис предполагает подписку или абонплату, CVV и 3dSecure обычно не требуются. Да и вообще автор мог бы дать ссылочку на сервис, хотя бы на условия можно было взглянуть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:25

  maxim2014 написав:Дык уже ж 100 раз объясняли про «мото» платежи

Так тут есть защита от использования магнитной ленты, динамического cvv и DCC-транзакций. Могли бы и от мошенничества с мото сделать. Или, по крайней мере, не динамить клиента с диспутом.
Да и без всякого диспута, мне тот же Моно вернул деньги в спорной ситуации не дожидаясь результата диспута, без платы за диспут, на следующий день после телефонного звонка. Видать, испортились.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:29

wig

представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.
proftpd66
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