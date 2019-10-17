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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:41
proftpd66 написав:wig
представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.
Ага, и лимиты на интернет не сработали. Так ведь?
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wig
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