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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1537153815391540
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:41

  proftpd66 написав:wig

представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.

Ага, и лимиты на интернет не сработали. Так ведь?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:33

  ingtrans написав:
  wig написав:Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?

CVV и 3dSecure почти наверняка были при первом вводе карты на сервисе. А дальше, если, например, сервис предполагает подписку или абонплату, CVV и 3dSecure обычно не требуются. Да и вообще автор мог бы дать ссылочку на сервис, хотя бы на условия можно было взглянуть.


https://secure.instaforex.com/Agreements/ClientBVI.html
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:36

Re: Monobank

стрелки друг на друга пинают

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