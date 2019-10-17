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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:41
proftpd66 написав:wig
представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.
Ага, и лимиты на интернет не сработали. Так ведь?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:35
SaimonWorld написав:MASolomko Все 6 приглашенных человек точно не использовали никаких блокировщиков рекламы, думаю никто из них не использует блокировщики.
Браузеры тоже у всех по умолчанию, открывают ссылки из Вайбера.
Никакой подставы, у меня подозрение больше на то что может реф. ссылка неверно формируется или где-то какое-то время неправильно записывается из-за чего не срабатывает автоматизация.
Ну и пока больше всего печалит то, что некоторые представители службы поддержки, с которыми довелось общаться, не вникают в проблему, а сразу обвиняют пользователей в том, что они сами виноваты (естественно, так проще, чем признать возможное наличие бага и попытаться его воспроизвести).
Записать весь процесс от а до я и тогда доказывать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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