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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1538153915401541>
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:41

  proftpd66 написав:wig

представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.

Ага, и лимиты на интернет не сработали. Так ведь?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:33

  ingtrans написав:
  wig написав:Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?

CVV и 3dSecure почти наверняка были при первом вводе карты на сервисе. А дальше, если, например, сервис предполагает подписку или абонплату, CVV и 3dSecure обычно не требуются. Да и вообще автор мог бы дать ссылочку на сервис, хотя бы на условия можно было взглянуть.


https://secure.instaforex.com/Agreements/ClientBVI.html
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:36

Re: Monobank

стрелки друг на друга пинают

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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:35

Re: Monobank

SaimonWorld написав:MASolomko Все 6 приглашенных человек точно не использовали никаких блокировщиков рекламы, думаю никто из них не использует блокировщики.
Браузеры тоже у всех по умолчанию, открывают ссылки из Вайбера.
Никакой подставы, у меня подозрение больше на то что может реф. ссылка неверно формируется или где-то какое-то время неправильно записывается из-за чего не срабатывает автоматизация.
Ну и пока больше всего печалит то, что некоторые представители службы поддержки, с которыми довелось общаться, не вникают в проблему, а сразу обвиняют пользователей в том, что они сами виноваты (естественно, так проще, чем признать возможное наличие бага и попытаться его воспроизвести).
Записать весь процесс от а до я и тогда доказывать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:16

У какого банка не будет подобных платежей? "Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?

В социальных сетях видно какой сервис привязан и его можно вручную отвязать.
А банки видать закрытая гнилая сфера.
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:37

lbrjlkf
Все, що можна рекомендувати персонально вам - закрити всі картки і обходити банки стороною. Оскільки ви не розумієте, як це працює і навіть не хочете розуміти. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38

  lbrjlkf написав:У какого банка не будет подобных платежей? "Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?

В социальных сетях видно какой сервис привязан и его можно вручную отвязать.
А банки видать закрытая гнилая сфера.

При чем тут гнилая сфера. У банков Нет доступа к вашим учеткам в разных сервисах и банки не могут нести ответственность за вашу безответственность.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:"Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?

Обсуждали же выше, все загонят в овердрафт, включая Ощадбанк, Payoneer и т.д. и т.п.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:45

А я должен?
Я должен быть программистом что бы знать как работает смартфон? Или принцып кофеварения что бы сделать кофе в кофемашине?

Максимум что нормально знать "на что способен" будь то банк или что то еще.


Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?"
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:49

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?


Ответили 2 недели назад:
  ROMZ написав:Да плевать на то, есть овердрафт или нет. Плевать на ваши установленные лимиты. Если придёт такая транзакция - банк её обработает. И это касается абсолютно любого банка.

lbrjlkf

Заканчивайте истерику и открывайте диспут. По-другому деньги не вернутся.
ingtrans
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