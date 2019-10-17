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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:41
proftpd66 написав:wig
представитель ответил что они подали запрос какой-то и ответ был что это была реальная оплата за услуги.
Ага, и лимиты на интернет не сработали. Так ведь?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:35
SaimonWorld написав:MASolomko Все 6 приглашенных человек точно не использовали никаких блокировщиков рекламы, думаю никто из них не использует блокировщики.
Браузеры тоже у всех по умолчанию, открывают ссылки из Вайбера.
Никакой подставы, у меня подозрение больше на то что может реф. ссылка неверно формируется или где-то какое-то время неправильно записывается из-за чего не срабатывает автоматизация.
Ну и пока больше всего печалит то, что некоторые представители службы поддержки, с которыми довелось общаться, не вникают в проблему, а сразу обвиняют пользователей в том, что они сами виноваты (естественно, так проще, чем признать возможное наличие бага и попытаться его воспроизвести).
Записать весь процесс от а до я и тогда доказывать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:16
У какого банка не будет подобных платежей? "Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?
В социальных сетях видно какой сервис привязан и его можно вручную отвязать.
А банки видать закрытая гнилая сфера.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:37
lbrjlkf
Все, що можна рекомендувати персонально вам - закрити всі картки і обходити банки стороною. Оскільки ви не розумієте, як це працює і навіть не хочете розуміти.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38
lbrjlkf написав:
У какого банка не будет подобных платежей? "Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?
В социальных сетях видно какой сервис привязан и его можно вручную отвязать.
А банки видать закрытая гнилая сфера.
При чем тут гнилая сфера. У банков Нет доступа к вашим учеткам в разных сервисах и банки не могут нести ответственность за вашу безответственность.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38
lbrjlkf написав:
"Ощадбане эконом" не способен загнать в овердрафт, кто еще на это способен?
Обсуждали же выше, все загонят в овердрафт, включая Ощадбанк, Payoneer и т.д. и т.п.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:45
А я должен?
Я должен быть программистом что бы знать как работает смартфон? Или принцып кофеварения что бы сделать кофе в кофемашине?
Максимум что нормально знать "на что способен" будь то банк или что то еще.
Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?"
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:49
lbrjlkf написав:
Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?
Ответили 2 недели назад:
ROMZ написав:
Да плевать на то, есть овердрафт или нет. Плевать на ваши установленные лимиты. Если придёт такая транзакция - банк её обработает. И это касается абсолютно любого банка.
lbrjlkf
Заканчивайте истерику и открывайте диспут. По-другому деньги не вернутся.
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