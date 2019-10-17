RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1538153915401541
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:58

Вернуться не вернуться.
Прлбема в том что есть дыры и они могут опять показать себя. И так давай каждый день месяц или каждый год
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 30.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:00

Re: Monobank

Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 30.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине

Если там почитать, то monobank тоже вернул. Но там, ИМХО, был другой случай.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:10

Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 30.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:11

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК

А на чем основан такой вердикт?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:22

а сам читає по складам
і голосно пердить в компаньї дам -
лесь п. :)
v57
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1538153915401541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Google Feedfetcher, kostya77, lbrjlkf, mephala, sergio_bender, slasva, STIGA, vollena71, wig, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77595)
18.10.2019 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.