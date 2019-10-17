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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:58
Вернуться не вернуться.
Прлбема в том что есть дыры и они могут опять показать себя. И так давай каждый день месяц или каждый год
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lbrjlkf
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:00
Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине
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lbrjlkf
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03
lbrjlkf написав:
Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине
Если там почитать, то monobank тоже вернул. Но там, ИМХО, был другой случай.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:10
Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК
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lbrjlkf
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:11
lbrjlkf написав:
Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК
А на чем основан такой вердикт?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:22
а сам читає по складам
і голосно пердить в компаньї дам -
лесь п.
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