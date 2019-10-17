Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:49

lbrjlkf написав: Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине

Это при том, что в Альфа-банке даже нет лимитов на интернет.А здесь есть, красивейший ползунок в сматрфоне. Но, как выяснилось, он только внушил пострадавшему ложное чувство безопасности.И, это очень странно. У меня все было совсем по другому. Убер пытался списать лишку, и тоже с привязанной карты. Наткнулся на лимит, и ничего у него не получилось. Левое списание тоже было, я позвонил в поддержку, деньги вернули на следующий день, без всякого вымогательства "За диспут". Странно, почему у вас не так, или банк "испортился", или ситуация еще более специфична.