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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542>
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:58

Вернуться не вернуться.
Прлбема в том что есть дыры и они могут опять показать себя. И так давай каждый день месяц или каждый год
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:00

Re: Monobank

Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине

Если там почитать, то monobank тоже вернул. Но там, ИМХО, был другой случай.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:10

Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:11

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:Вердикт МОНОБАНК ДЫРКА-БАНК

А на чем основан такой вердикт?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:22

а сам читає по складам
і голосно пердить в компаньї дам -
лесь п. :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:49

  lbrjlkf написав:Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине

Это при том, что в Альфа-банке даже нет лимитов на интернет.
А здесь есть, красивейший ползунок в сматрфоне. Но, как выяснилось, он только внушил пострадавшему ложное чувство безопасности.

И, это очень странно. У меня все было совсем по другому. Убер пытался списать лишку, и тоже с привязанной карты. Наткнулся на лимит, и ничего у него не получилось. Левое списание тоже было, я позвонил в поддержку, деньги вернули на следующий день, без всякого вымогательства "За диспут". Странно, почему у вас не так, или банк "испортился", или ситуация еще более специфична.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:19

  wig написав:И, это очень странно. У меня все было совсем по другому. ...
Наткнулся на лимит, и ничего у него не получилось. Левое списание тоже было, я позвонил в поддержку, деньги вернули на следующий день, без всякого вымогательства "За диспут". Странно, почему у вас не так, или банк "испортился", или ситуация еще более специфична.

Ситуация, похоже, настолько специфична, что клиент не хочет признать своей ошибки, вот и выкручивается уже которую неделю.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:36

  J написав:если продавец заявит что это была абонплата за 1 месяц доступа к ихнему сайту, которая типа подключается автоматически и это где-то написано мелкими буквами на ихнем сайте - то что дальше?

если стояла галочка что согласен на подписку и автооплату далее то ничего и не сделаешь. только отключить подписку что бы далее не приходило.
ИМХО это не мошенническая операция была а невнимательность покупателя когда первый раз получал услугу. Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:41

  mephala написав:если стояла галочка что согласен на подписку и автооплату далее то ничего и не сделаешь. только отключить подписку что бы далее не приходило.
ИМХО это не мошенническая операция была а невнимательность покупателя когда первый раз получал услугу. Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.

Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.
wig
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