Вернуться не вернуться.
Прлбема в том что есть дыры и они могут опять показать себя. И так давай каждый день месяц или каждый год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:58
Вернуться не вернуться.
Прлбема в том что есть дыры и они могут опять показать себя. И так давай каждый день месяц или каждый год
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:00
Re: Monobank
Вче что я увидел тут это в альфабанке вернули без проблем. Без крови, пота и мяса. Как это обычно наоборот в Украине
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:11
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:49
Это при том, что в Альфа-банке даже нет лимитов на интернет.
А здесь есть, красивейший ползунок в сматрфоне. Но, как выяснилось, он только внушил пострадавшему ложное чувство безопасности.
И, это очень странно. У меня все было совсем по другому. Убер пытался списать лишку, и тоже с привязанной карты. Наткнулся на лимит, и ничего у него не получилось. Левое списание тоже было, я позвонил в поддержку, деньги вернули на следующий день, без всякого вымогательства "За диспут". Странно, почему у вас не так, или банк "испортился", или ситуация еще более специфична.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:19
Ситуация, похоже, настолько специфична, что клиент не хочет признать своей ошибки, вот и выкручивается уже которую неделю.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:36
если стояла галочка что согласен на подписку и автооплату далее то ничего и не сделаешь. только отключить подписку что бы далее не приходило.
ИМХО это не мошенническая операция была а невнимательность покупателя когда первый раз получал услугу. Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:41
Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.
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