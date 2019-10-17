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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55

Re: Monobank

  wig написав:Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.

То был другой случай и у другого пострадавшего.
ingtrans
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