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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55
wig написав:
Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.
То был другой случай и у другого пострадавшего.
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