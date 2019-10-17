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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55

Re: Monobank

  wig написав:Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.

То был другой случай и у другого пострадавшего.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:33

  wig написав:
  ingtrans написав:Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.

Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?

Если вы свою карту в здравом уме подвязали под оплату услуг на этом сервисе, какие претензии к банку? Он должен нарушать правила мпс и не проводить операции?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:36

  lbrjlkf написав:А я должен?
Я должен быть программистом что бы знать как работает смартфон? Или принцып кофеварения что бы сделать кофе в кофемашине?

Максимум что нормально знать "на что способен" будь то банк или что то еще.


Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?"

Никакой - нет таких банков в природе
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:17

  proftpd66 написав:Например , есть виски за 200.000$

Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.

ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ? :)


Презумпцию невиновности вроде бы никто не отменял :)

С таким успехом и конторы по прокату авто могли бы списывать деньги за якобы разбитые Феррари.
Только кому это надо?
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10

  mephala написав:Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.

Я разок так попался
andreyiskra
 
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