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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55
wig написав:
Но, по словам пострадавшего, даже в Альфе деньги вернули на баланс, и теперь уже мерчант должен доказывать кто какую галочку поставил.
То был другой случай и у другого пострадавшего.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:33
wig написав: ingtrans написав:
Правомерно или неправомерно - это другой вопрос, но вина банка во всей этой истории совсем неочевидна.
Деньги увели без ввода cvv, подтверждения 3dSecure и без физического использования карты. И, банк не виноват?
Если вы свою карту в здравом уме подвязали под оплату услуг на этом сервисе, какие претензии к банку? Он должен нарушать правила мпс и не проводить операции?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:36
lbrjlkf написав:
А я должен?
Я должен быть программистом что бы знать как работает смартфон? Или принцып кофеварения что бы сделать кофе в кофемашине?
Максимум что нормально знать "на что способен" будь то банк или что то еще.
Никто так за 2 недели не ответил.
Какой банк не может загнать в овердрафт?"
Никакой - нет таких банков в природе
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:17
proftpd66 написав:
Например , есть виски за 200.000$
Гостиница может снять с карты и карта в овердрафт.
ДНК экспертизу надо будет делать что виски не пил ?
Презумпцию невиновности вроде бы никто не отменял
С таким успехом и конторы по прокату авто могли бы списывать деньги за якобы разбитые Феррари.
Только кому это надо?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10
mephala написав:
Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.
Я разок так попался
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