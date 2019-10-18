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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:20
Re: Monobank
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:32
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:40
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:41
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:43
viewtopic.php?p=4766826#p4766826
P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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