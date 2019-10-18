RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:20

Re: Monobank

Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
vadymbanker
 
Повідомлень: 314
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:32

  vadymbanker написав:Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:40

Re: Monobank

novichok написав:
  vadymbanker написав:Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
Почему? Нарушают нормативы?
vadymbanker
 
Повідомлень: 314
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:41

  vadymbanker написав:
novichok написав:
  vadymbanker написав:Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
Почему? Нарушают нормативы?

принципы депочеловеков.
З,Ы, касается любых банков
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:43

  vadymbanker написав:Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

viewtopic.php?p=4766826#p4766826
P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:16

Re: Monobank

На известном форуме пишут, что партнерская акция не такая уж и на дурака сделана если регистрироваться у них по реф ссылке - ведь в этом случае дается бонус на доставку и кешбек ею не съедается.
Slx
 
Повідомлень: 199
З нами з: 23.07.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 00:17

  Slx написав:На известном форуме пишут, что партнерская акция не такая уж и на дурака сделана если регистрироваться у них по реф ссылке - ведь в этом случае дается бонус на доставку и кешбек ею не съедается.

Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 00:30

  andreyiskra написав:
  mephala написав:Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.

Я разок так попался


какой есть способ отвязать от карты?
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 30.07.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15428)
19.10.2019 01:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.