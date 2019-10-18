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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:20
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:32
vadymbanker написав:
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:40
novichok написав: vadymbanker написав:
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
Почему? Нарушают нормативы?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:41
vadymbanker написав: novichok написав: vadymbanker написав:
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
Почему? Нарушают нормативы?
принципы депочеловеков.
З,Ы, касается любых банков
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:43
viewtopic.php?p=4766826#p4766826
vadymbanker написав:
Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?
P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:16
На известном форуме пишут, что партнерская акция не такая уж и на дурака сделана если регистрироваться у них по реф ссылке - ведь в этом случае дается бонус на доставку и кешбек ею не съедается.
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Slx
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Додано: Суб 19 жов, 2019 00:17
Slx написав:
На известном форуме пишут, что партнерская акция не такая уж и на дурака сделана если регистрироваться у них по реф ссылке - ведь в этом случае дается бонус на доставку и кешбек ею не съедается.
Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 00:30
andreyiskra написав: mephala написав:
Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.
Я разок так попался
какой есть способ отвязать от карты?
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lbrjlkf
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