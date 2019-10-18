Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1541154215431544 Додано: Суб 19 жов, 2019 02:58 посетитель написав: klug написав: vadymbanker написав: Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо? Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

viewtopic.php?p=4766826#p4766826

P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно. P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно. зашёл проверил. Действительно так. Более трёх миллиардов непокрытого убытка.Кагбэ афигеть зашёл проверил. Действительно так. Более трёх миллиардов непокрытого убытка.Кагбэ афигеть

Головне питання - за рахунок чого збитки. Одна справа відправити цю суму у резерви, інша - вивести в офшори. Можливотна них напала банда верблюдів-касирів?

Slx написав: klug написав: Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників. Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників.

В цьому місяці партнерський кешбек надається для сайту liki24, якщо вибрали. Багато хто думав накупити заради 20%, але потім стало зрозумілим, що максимальний кешбек усього лише 100 грн, що як раз нівелюється вартістю доставки (практично). Але зараз повідомили, що якщо реєструватися про запрошенню там - доставка безкоштовна, при чому на кілька замовлень, то ж є сенс скористатися цією партнерською пропозицією. В цьому місяці партнерський кешбек надається для сайту liki24, якщо вибрали. Багато хто думав накупити заради 20%, але потім стало зрозумілим, що максимальний кешбек усього лише 100 грн, що як раз нівелюється вартістю доставки (практично). Але зараз повідомили, що якщо реєструватися про запрошенню там - доставка безкоштовна, при чому на кілька замовлень, то ж є сенс скористатися цією партнерською пропозицією.

Таке трактування навіть не спадвло на думку. Тепер зрозуміло. Дякую. Головне питання - за рахунок чого збитки. Одна справа відправити цю суму у резерви, інша - вивести в офшори. Можливотна них напала банда верблюдів-касирів?Таке трактування навіть не спадвло на думку. Тепер зрозуміло. Дякую. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3644 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 03:02 novichok написав: 200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо 200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо

А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении... А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении... Slx Повідомлень: 201 З нами з: 23.07.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 03:50 Slx написав: novichok написав: 200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо 200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо

А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении... А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении...

Ніякого моно не існує, забудьте. Ваші рахунки (і карткові, і депозитні) відкриті в УніверсалБанку, щро є членом ФГВФО. А monobank - це лише назва його продукту

Анкета на ст. 114 п. 7 http://monobsnk.com.ua/umovy Ніякого моно не існує, забудьте. Ваші рахунки (і карткові, і депозитні) відкриті в УніверсалБанку, щро є членом ФГВФО. А monobank - це лише назва його продуктуАнкета на ст. 114 п. 7 Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3644 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1541154215431544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм