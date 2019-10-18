зашёл проверил. Действительно так. Более трёх миллиардов непокрытого убытка.Кагбэ афигеть
Головне питання - за рахунок чого збитки. Одна справа відправити цю суму у резерви, інша - вивести в офшори. Можливотна них напала банда верблюдів-касирів?
Slx написав:
klug написав:Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників.
В цьому місяці партнерський кешбек надається для сайту liki24, якщо вибрали. Багато хто думав накупити заради 20%, але потім стало зрозумілим, що максимальний кешбек усього лише 100 грн, що як раз нівелюється вартістю доставки (практично). Але зараз повідомили, що якщо реєструватися про запрошенню там - доставка безкоштовна, при чому на кілька замовлень, то ж є сенс скористатися цією партнерською пропозицією.
Таке трактування навіть не спадвло на думку. Тепер зрозуміло. Дякую.
novichok написав:200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо
А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении...
Ніякого моно не існує, забудьте. Ваші рахунки (і карткові, і депозитні) відкриті в УніверсалБанку, щро є членом ФГВФО. А monobank - це лише назва його продукту Анкета на ст. 114 п. 7 http://monobsnk.com.ua/umovy