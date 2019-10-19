RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1541154215431544
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 02:58

  посетитель написав:
  klug написав:
  vadymbanker написав:Вы думаете безопасно к ним класть депозит выше фонда? Есть инсайд инфо?

viewtopic.php?p=4766826#p4766826
P.S. інфу не перевіряв, можете поцікавитись самостійно.
зашёл проверил. Действительно так. Более трёх миллиардов непокрытого убытка.Кагбэ афигеть :)

Головне питання - за рахунок чого збитки. Одна справа відправити цю суму у резерви, інша - вивести в офшори. Можливотна них напала банда верблюдів-касирів?
  Slx написав:
  klug написав:Пробачте, ви не могли б перефразувати? Чомусь доходить гірше, ніж фрази про кінських коньячників.

В цьому місяці партнерський кешбек надається для сайту liki24, якщо вибрали. Багато хто думав накупити заради 20%, але потім стало зрозумілим, що максимальний кешбек усього лише 100 грн, що як раз нівелюється вартістю доставки (практично). Але зараз повідомили, що якщо реєструватися про запрошенню там - доставка безкоштовна, при чому на кілька замовлень, то ж є сенс скористатися цією партнерською пропозицією.

Таке трактування навіть не спадвло на думку. Тепер зрозуміло. Дякую.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 03:02

  novichok написав:200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо

А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении...
Slx
 
Повідомлень: 201
З нами з: 23.07.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 03:50

  Slx написав:
  novichok написав:200 тыс и ни копейкой больше даже на один день.имхо

А карточный счёт Моно входит гарантируемый Фондом? К примеру карты Укрсиба и Таса покрываются - ещё при открытии дают подписать довідку, а кликал ли я подтверждение при заявке на Моно в приложении...

Ніякого моно не існує, забудьте. Ваші рахунки (і карткові, і депозитні) відкриті в УніверсалБанку, щро є членом ФГВФО. А monobank - це лише назва його продукту
Анкета на ст. 114 п. 7 http://monobsnk.com.ua/umovy
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:29

  lbrjlkf написав:
  andreyiskra написав:
  mephala написав:Например мегого так чудит - дает акцию 1 грн за месяц. и приписочка - далее будет сниматься автоматическая оплата согласно полной стоимости тарифа.

Я разок так попался


какой есть способ отвязать от карты?

На сайте мегого в личном кабинете
andreyiskra
 
Повідомлень: 743
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:18

  andreyiskra написав:
  lbrjlkf написав:какой есть способ отвязать от карты?

На сайте мегого в личном кабинете

https://cabinet.instaforex.com/client/ua/login
Bosstone
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 21.04.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:29

  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:
  lbrjlkf написав:какой есть способ отвязать от карты?

На сайте мегого в личном кабинете

https://cabinet.instaforex.com/client/ua/login

КРУТА! скриншот можно?


я имею ввиду как отвязать то что привязано к карте, о чем я не знаю
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 30.07.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:01

Народ.. а у Монобанка как с СЭП дела на вывод..в другой банк от 100к. Все по регламенту без задержек ??
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:35

  diplomnet написав:Народ.. а у Монобанка как с СЭП дела на вывод..в другой банк от 100к. Все по регламенту без задержек ??

Всё по регламенту, до 3-х дней
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1541154215431544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kreuz, novichok, Stringer і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.