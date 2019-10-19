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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1542154315441545
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:53

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Он должен нарушать правила мпс и не проводить операции?
Какие такие правила? Ни на сайте Visa, ни на сайте Mastercard нет никаких правил в редакции на украинском языке. Даже основных выдержек. Все ссылки ведут на на американский сайт (уже б на глобальном/международном разместили бы).
При этом, если банк нарушает эти правила (пусть даже в редакции на английском языке), то в поддержку Mastercard не обратишься — он тебя в банк направит.

Да, эти самые правила американских мпс :lol: на английском языке
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:04

  lbrjlkf написав:я имею ввиду как отвязать то что привязано к карте, о чем я не знаю

Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают :)
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:29

  ВАМ написав:Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают

А как же "цифровой токен"?
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:30

  wig написав:
  ВАМ написав:Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают

А как же "цифровой токен"?

По поводу цифрового токена - нужно просто поддержку побомбить обращениями-отзывами на счет поста Гороха про эти самые цифровые токены, в котором он упомянул, что ситуация с ними будет "посмотрим как будет".
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  Ethereum написав:

Заблокуйте онлайн платежі на 2 пару місяців і пока блок шукайте де Ви авторизувалися. Знайдете,відключите і включите онлайн платежі по карті.
Провірений спосіб!


Словами это легко говорить.
А на деле где эти функции лежат?
lbrjlkf
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