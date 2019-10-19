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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 10:53
MASolomko написав: Stringer написав:
Он должен нарушать правила мпс и не проводить операции?
Какие такие правила? Ни на сайте Visa, ни на сайте Mastercard нет никаких правил в редакции на украинском языке. Даже основных выдержек. Все ссылки ведут на на американский сайт (уже б на глобальном/международном разместили бы).
При этом, если банк нарушает эти правила (пусть даже в редакции на английском языке), то в поддержку Mastercard не обратишься — он тебя в банк направит.
Да, эти самые правила американских мпс
на английском языке
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:04
lbrjlkf написав:
я имею ввиду как отвязать то что привязано к карте, о чем я не знаю
Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают
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ВАМ
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:29
ВАМ написав:
Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают
А как же "цифровой токен"?
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wig
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Додано: Нед 20 жов, 2019 12:30
wig написав: ВАМ написав:
Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают
А как же "цифровой токен"?
По поводу цифрового токена - нужно просто поддержку побомбить обращениями-отзывами на счет поста Гороха про эти самые цифровые токены, в котором он упомянул, что ситуация с ними будет "посмотрим как будет".
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Slx
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Додано: Нед 20 жов, 2019 12:37
Ethereum написав:
Заблокуйте онлайн платежі на 2 пару місяців і пока блок шукайте де Ви авторизувалися. Знайдете,відключите і включите онлайн платежі по карті.
Провірений спосіб!
Словами это легко говорить.
А на деле где эти функции лежат?
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lbrjlkf
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