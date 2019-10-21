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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1543154415451546>
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:53

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Он должен нарушать правила мпс и не проводить операции?
Какие такие правила? Ни на сайте Visa, ни на сайте Mastercard нет никаких правил в редакции на украинском языке. Даже основных выдержек. Все ссылки ведут на на американский сайт (уже б на глобальном/международном разместили бы).
При этом, если банк нарушает эти правила (пусть даже в редакции на английском языке), то в поддержку Mastercard не обратишься — он тебя в банк направит.

Да, эти самые правила американских мпс :lol: на английском языке
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:04

  lbrjlkf написав:я имею ввиду как отвязать то что привязано к карте, о чем я не знаю

Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают :)
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:29

  ВАМ написав:Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают

А как же "цифровой токен"?
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:30

  wig написав:
  ВАМ написав:Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают

А как же "цифровой токен"?

По поводу цифрового токена - нужно просто поддержку побомбить обращениями-отзывами на счет поста Гороха про эти самые цифровые токены, в котором он упомянул, что ситуация с ними будет "посмотрим как будет".
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:37

  Ethereum написав:

Заблокуйте онлайн платежі на 2 пару місяців і пока блок шукайте де Ви авторизувалися. Знайдете,відключите і включите онлайн платежі по карті.
Провірений спосіб!


Словами это легко говорить.
А на деле где эти функции лежат?
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:29

  Slx написав:
  wig написав:
  ВАМ написав:Насколько мне помнится, в моно перевыпуск бесплатный. Поэтому, как вариант, можно блокануть карту и выпустить новую. Тогда уж точно все привязки послетают

А как же "цифровой токен"?

По поводу цифрового токена - нужно просто поддержку побомбить обращениями-отзывами на счет поста Гороха про эти самые цифровые токены, в котором он упомянул, что ситуация с ними будет "посмотрим как будет".

Как я понимаю, банки которые нельзя добавить в apple/google валет, не поддерживают этот самый токен. Следовательно, они безопасные?
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:03

  wig написав:Как я понимаю, банки которые нельзя добавить в apple/google валет, не поддерживают этот самый токен. Следовательно, они безопасные?

Рекомендую обратить внимание на следующую банку ;)
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maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:27

Немного мошеничества со стороны Монобанка

Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке: https://gyazo.com/00c94ab5fa1608c75db8a4d2fba48c56. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.

В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».

Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.
crabar0
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:10

crabar0
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:27

  crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке: https://gyazo.com/00c94ab5fa1608c75db8a4d2fba48c56. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.

В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».

Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.

А список МСС в банки є по яких немає миль?
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