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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1543154415451546 Додано: Вів 22 жов, 2019 17:36 Квесторе_поверніться написав: crabar0 написав: Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке: https://gyazo.com/00c94ab5fa1608c75db8a4d2fba48c56 . Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.



В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».



Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными. Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке:. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки.В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.

А список МСС в банки є по яких немає миль? А список МСС в банки є по яких немає миль?

Список є і знайти його можна саме там, де вказав автор. Список є і знайти його можна саме там, де вказав автор. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3662 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 17:36 Bosstone Повідомлень: 1347 З нами з: 21.04.10 Подякував: 598 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 17:42 И еще 8999, который есть в Условиях и правилах. Но в целом мили не начисляются за те же категории, за которые не начисляется и кэшбэк за исключением 4812, за который по Условиям начисляются мили. ingtrans

Повідомлень: 150 З нами з: 31.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1543154415451546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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