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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:36

  Квесторе_поверніться написав:
  crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке: https://gyazo.com/00c94ab5fa1608c75db8a4d2fba48c56. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.

В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».

Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.

А список МСС в банки є по яких немає миль?

Список є і знайти його можна саме там, де вказав автор.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:36

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Bosstone
 
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И еще 8999, который есть в Условиях и правилах. Но в целом мили не начисляются за те же категории, за которые не начисляется и кэшбэк за исключением 4812, за который по Условиям начисляются мили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:10

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:А список МСС в банки є по яких немає миль?

Список є і знайти його можна саме там, де вказав автор.

Он не читатель, он вопрошатель

Странно что не "список выключень в студию" :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13

  curiousobro написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:А список МСС в банки є по яких немає миль?

Список є і знайти його можна саме там, де вказав автор.

Он не читатель, он вопрошатель

Странно что не "список выключень в студию" :)

А вам для чого, якщо не секрет? :mrgreen:
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:15

Re: Monobank

  crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом...
Жертва маркетинга :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:27

  MASolomko написав:
  crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом...
Жертва маркетинга :)

Да, так и есть :?
crabar0
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:41

  crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом.
Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.

В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».


Сохраните скриншоты переписки и скажите, что планируете с НГ подавать заявку в соответствующие органы если не передумают в течение месяца с вашего первоначального обращения к ним.

Не факт, что можно будет на самом деле подавать на счет нарушений в этом году, но кто знает. Как минимум - изменят надпись.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:57

  Slx написав:Сохраните скриншоты переписки и скажите, что планируете с НГ подавать заявку в соответствующие органы если не передумают в течение месяца с вашего первоначального обращения к ним.

Банк з'їде на ДКБО, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:03

Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;
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