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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23

  klug написав:Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;

О, ще одна конторка Діми Каца :mrgreen:
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42

  she_ne_investor написав:
  klug написав:Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;

О, ще одна конторка Діми Каца :mrgreen:
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.

А! Це схоже SEPA сюдою заходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1544154515461547
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