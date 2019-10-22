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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23
klug написав:
Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;
О, ще одна конторка Діми Каца
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
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she_ne_investor
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42
she_ne_investor написав: klug написав:
Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;
О, ще одна конторка Діми Каца
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
А! Це схоже SEPA сюдою заходить.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 01:57
klug написав:
Банк з'їде на ДКБО
, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.
Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.
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Slx
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Додано: Сер 23 жов, 2019 02:34
Slx написав: klug написав:
Банк з'їде на ДКБО
, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.
Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.
Якими саме правилами? На думку спадає лише закон про кредити, але він тут не підійде.
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klug
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