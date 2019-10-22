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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23

  klug написав:Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;

О, ще одна конторка Діми Каца :mrgreen:
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42

  she_ne_investor написав:
  klug написав:Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...]
-поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;

О, ще одна конторка Діми Каца :mrgreen:
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.

А! Це схоже SEPA сюдою заходить.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 01:57

  klug написав:Банк з'їде на ДКБО, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.

Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 02:34

  Slx написав:
  klug написав:Банк з'їде на ДКБО, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.

Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.

Якими саме правилами? На думку спадає лише закон про кредити, але він тут не підійде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25

  Slx написав:Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так

Имелось в виду это?
Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері банківських послуг.
sola
 
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  #<1 ... 1544154515461547
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