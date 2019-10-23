Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23
klug написав:
Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...] -поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;
О, ще одна конторка Діми Каца
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
she_ne_investor
Повідомлень: 2511
З нами з: 23.09.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 345 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42
she_ne_investor написав: klug написав:
Поки далеко не пішли, хто знає, що це за кандибобер?
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
[...] -поповнення валютної Картки за реквізитами через компанію-партнер Clear Junction;
О, ще одна конторка Діми Каца
Схоже, те ж саме - перакази, e-money, форекс і т.п.
А! Це схоже SEPA сюдою заходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3671
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 01:57
klug написав:
Банк з'їде на
ДКБО
, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.
Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.
Slx
Повідомлень: 215
З нами з: 23.07.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 02:34
Slx написав: klug написав:
Банк з'їде на
ДКБО
, де у п. 2.3 є список. Підписуючи анкету, клієнт з ним погодився. Якщо тут і можна щось витиснути, то це роки судів усіх рівнів.
Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так. Так что еще и на первых порах работы защиты прав потребителя банковских услуг - точно так не съедут.
Якими саме правилами? На думку спадає лише закон про кредити, але він тут не підійде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3671
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25
Slx написав:
Согласно новым правилам реклама или информирование не должно быть оманливим или как-то так
Имелось в виду
это
?
Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері банківських послуг.
sola
Повідомлень: 4174
З нами з: 02.03.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:10
Я посылался на
статью
, где указано, что закон о защите потребителей финуслуг предусматривает одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставлении информации о них.
И хотя упор в нем сделан именно на стоимости этих услуг (в том числе обслуживание безналичных операций), но думаю можно попытаться выкрутить, что информация о милях была недобросовестной рекламой услуг безналичной оплаты картой.
В любом случае написать об этом поддержке стоит, а они уже пускай решают сами: рисковать с клиентом или нет.
Slx
Повідомлень: 215
З нами з: 23.07.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:01
На цьому тижні в новій бетці таки з'явиться карта в злотих. Може кому й стане в нагоді))
Востаннє редагувалось
stryzhko
в Сер 23 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
Повідомлень: 658
З нами з: 04.10.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:16
stryzhko написав:
На цьому тижні в новій бетці таки з'явиться карта в злотих. Може кому й стане в нагоді.
А сколько там тех валют. Давайте в каждой из них по карте!
Vorlon
Повідомлень: 7364
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 734 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:29
stryzhko написав:
На цьому тижні в новій бетці таки з'явиться карта в злотих. Може кому й стане в нагоді))
Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3671
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:58
klug написав:Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.
Віртуальна. Поповнення переказом з гривневої і Swift, за готівку Горох не згадував. В планах пошук партнерів в Польщі для співпраці і поповнення. Як на мене, то нічого цікавого. Можливо заробітчани знайдуть якісь плюси.
stryzhko
Повідомлень: 658
З нами з: 04.10.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему