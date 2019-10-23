stryzhko написав:klug написав:Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.
Віртуальна. Поповнення переказом з гривневої і Swift, за готівку Горох не згадував. В планах пошук партнерів в Польщі для співпраці і поповнення. Як на мене, то нічого цікавого. Можливо заробітчани знайдуть якісь плюси.
Планували через euronet у польщі, але, мабуть, не домовилися. Думаю, що для заробітчан цікава опція.