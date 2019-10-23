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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:30

  stryzhko написав:
klug написав:Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.

Віртуальна. Поповнення переказом з гривневої і Swift, за готівку Горох не згадував. В планах пошук партнерів в Польщі для співпраці і поповнення. Як на мене, то нічого цікавого. Можливо заробітчани знайдуть якісь плюси.

Планували через euronet у польщі, але, мабуть, не домовилися. Думаю, що для заробітчан цікава опція.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:35

5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48

  proftpd66 написав:5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...

Что-то не то. В АТБ 5499 и ни разу не было ничего, кроме продуктов.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:29

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...

Что-то не то. В АТБ 5499 и ни разу не было ничего, кроме продуктов.


Вы сегодня делали? :?:
proftpd66
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