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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:30
stryzhko написав:
klug написав:Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.
Віртуальна. Поповнення переказом з гривневої і Swift, за готівку Горох не згадував. В планах пошук партнерів в Польщі для співпраці і поповнення. Як на мене, то нічого цікавого. Можливо заробітчани знайдуть якісь плюси.
Планували через euronet у польщі, але, мабуть, не домовилися. Думаю, що для заробітчан цікава опція.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:35
5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48
proftpd66 написав:
5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...
Что-то не то. В АТБ 5499 и ни разу не было ничего, кроме продуктов.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:29
ingtrans написав: proftpd66 написав:
5499 MCC попал в "Красота и медицина". Наверное часто свинорылят оплатой в интернете...
Что-то не то. В АТБ 5499 и ни разу не было ничего, кроме продуктов.
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proftpd66
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