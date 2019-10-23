klug написав:Віртуальна чи реальна? Як поповнювати/знімати? Універсал, ніби, зі злотими не працював. З банків-партнерів, на скільки я знаю, працює лише ТАС лише у одному відділенні.
Віртуальна. Поповнення переказом з гривневої і Swift, за готівку Горох не згадував. В планах пошук партнерів в Польщі для співпраці і поповнення. Як на мене, то нічого цікавого. Можливо заробітчани знайдуть якісь плюси.
Планували через euronet у польщі, але, мабуть, не домовилися. Думаю, що для заробітчан цікава опція.
crabar0 написав:Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке: https://gyazo.com/00c94ab5fa1608c75db8a4d2fba48c56. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки. Они же мне подсказали, что не очень сообразительный и нужно было просто зайти в меню «Еще», полистать вниз, выбрать пункт «Распространенные вопросы», еще полистать вниз, выбрать пункт «IRON BANK» из 12 пунктов, опять полистать, и выбрать пункт, который относится к милям. И там, конечно же, указано, что на самом деле мили не начисляются за «все операции, кроме переводов на карту и снятия наличных», а список намного больше.
В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».
Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.
просто приучитесь интересоваться полным текстом условий программы а не читать непонятные сноски в приложении. иначе это бо-бо будет прилетать вам всегда и в любом банке. даже девочкам с поддержки не стоит доверять - только самостоятельно прочтение условий программы.