может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:23
может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
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