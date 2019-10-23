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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:23

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Вы сегодня делали?

Вчера был, но там часть касс с терминалами 5411, а часть с 5499. Вчера был на 5411.



может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию :)

Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38



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