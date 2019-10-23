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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:23
ingtrans написав: proftpd66 написав:
Вы сегодня делали?
Вчера был, но там часть касс с терминалами 5411, а часть с 5499. Вчера был на 5411.
может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38
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proftpd66
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38
proftpd66 написав:
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38
за сколько времени заказ оттуда приходит на новую почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39
proftpd66 написав: ingtrans написав: proftpd66 написав:
Вы сегодня делали?
Вчера был, но там часть касс с терминалами 5411, а часть с 5499. Вчера был на 5411.
может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38
Вроде раньше продукты были или я путаю?
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