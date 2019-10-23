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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:23

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Вы сегодня делали?

Вчера был, но там часть касс с терминалами 5411, а часть с 5499. Вчера был на 5411.



может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию :)

Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38



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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38

  proftpd66 написав:
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38


за сколько времени заказ оттуда приходит на новую почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39

  proftpd66 написав:
  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Вы сегодня делали?

Вчера был, но там часть касс с терминалами 5411, а часть с 5499. Вчера был на 5411.



может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию :)

Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38



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Вроде раньше продукты были или я путаю?
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Було 5499, але в Моні - продукти!
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:40

Re: Monobank

  J написав:за сколько времени заказ оттуда приходит на новую почту?


6-7 днів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:25

Адекватность финмона - Monobank

Хочу сказать пару слов в благодарность Мониному финмону. Так совпали обстоятельства, что будучи "на островах" где интернет мягко говоря "не очень" оказался в весьма урезанном положении в использовании средств Альфы, плюс по объективной причине не мог пользовать еще одну карту, предназначенную для р2р, а перебрасывать денежку между своими счетами в разных банках было как раз нужно очень - 25е на носу ;). В общем вышел я за рамки "250к". И получил "письмо счастья" дать доки и пояснения с источниками происхождения средств и экономическое содержание операций. Думал все карту блоканут - доки предоставить не смогу (все таки в нескольких тыщ км от дома), а 25е только завтра. Но описал все как есть и про медленный интернет, и про глюкавые приложухи Аллы, из-за чего "вылез за края", пояснил что все операции р2р между моими же картами и обороты выросли в этом месяце исключительно из-за заграничной поездки в связи с невозможностью нормально пользоваться сервисами других банков - а монино оно ж удобное ;). + в качестве доказательства, приложил скриншот с одного веб-банкинга где у меня сегодня закончился крупный депо и я с помощью Мони перемещал его в другое место. В общем написал все по чеснаку и на мой взгляд логично. Ну и поехал пляжится ;). Но сомнения были. Тем более что в ветке писали, что вплоть до разрыва деловых отношений доходило (правда за другое). Вернулся поздно - а в почте 2 сообщения от фин-мона - одно ваши пояснения будут проанализированы и будет дан ответ - второе - вам увеличены доступные обороты в этом месяце на 100к, со следующего месяца все вернется в обычные рамки. Ну что сказать - респект и уважуха мониному финмону. Снимаю шляпу!
Flamingo
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