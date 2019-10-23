Додано: Чет 24 жов, 2019 19:25

Хочу сказать пару слов в благодарность Мониному финмону. Так совпали обстоятельства, что будучи "на островах" где интернет мягко говоря "не очень" оказался в весьма урезанном положении в использовании средств Альфы, плюс по объективной причине не мог пользовать еще одну карту, предназначенную для р2р, а перебрасывать денежку между своими счетами в разных банках было как раз нужно очень - 25е на носу. В общем вышел я за рамки "250к". И получил "письмо счастья" дать доки и пояснения с источниками происхождения средств и экономическое содержание операций. Думал все карту блоканут - доки предоставить не смогу (все таки в нескольких тыщ км от дома), а 25е только завтра. Но описал все как есть и про медленный интернет, и про глюкавые приложухи Аллы, из-за чего "вылез за края", пояснил что все операции р2р между моими же картами и обороты выросли в этом месяце исключительно из-за заграничной поездки в связи с невозможностью нормально пользоваться сервисами других банков - а монино оно ж удобное. + в качестве доказательства, приложил скриншот с одного веб-банкинга где у меня сегодня закончился крупный депо и я с помощью Мони перемещал его в другое место. В общем написал все по чеснаку и на мой взгляд логично. Ну и поехал пляжится. Но сомнения были. Тем более что в ветке писали, что вплоть до разрыва деловых отношений доходило (правда за другое). Вернулся поздно - а в почте 2 сообщения от фин-мона - одно ваши пояснения будут проанализированы и будет дан ответ - второе - вам увеличены доступные обороты в этом месяце на 100к, со следующего месяца все вернется в обычные рамки. Ну что сказать - респект и уважуха мониному финмону. Снимаю шляпу!