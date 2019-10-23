может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
Сума операції (грн): 1384.59 Комісія (грн): 0.00
Одержувач: IHERB
MCC одержувача: 5499
Дата і час проведення операції: 23.10.2019 19:03:38
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:23
может быть глюк, а может свинорылов загнали в эту категорию
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38
за сколько времени заказ оттуда приходит на новую почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39
Вроде раньше продукты были или я путаю?
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:40
Re: Monobank
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:25
Адекватность финмона - Monobank
Хочу сказать пару слов в благодарность Мониному финмону. Так совпали обстоятельства, что будучи "на островах" где интернет мягко говоря "не очень" оказался в весьма урезанном положении в использовании средств Альфы, плюс по объективной причине не мог пользовать еще одну карту, предназначенную для р2р, а перебрасывать денежку между своими счетами в разных банках было как раз нужно очень - 25е на носу . В общем вышел я за рамки "250к". И получил "письмо счастья" дать доки и пояснения с источниками происхождения средств и экономическое содержание операций. Думал все карту блоканут - доки предоставить не смогу (все таки в нескольких тыщ км от дома), а 25е только завтра. Но описал все как есть и про медленный интернет, и про глюкавые приложухи Аллы, из-за чего "вылез за края", пояснил что все операции р2р между моими же картами и обороты выросли в этом месяце исключительно из-за заграничной поездки в связи с невозможностью нормально пользоваться сервисами других банков - а монино оно ж удобное . + в качестве доказательства, приложил скриншот с одного веб-банкинга где у меня сегодня закончился крупный депо и я с помощью Мони перемещал его в другое место. В общем написал все по чеснаку и на мой взгляд логично. Ну и поехал пляжится . Но сомнения были. Тем более что в ветке писали, что вплоть до разрыва деловых отношений доходило (правда за другое). Вернулся поздно - а в почте 2 сообщения от фин-мона - одно ваши пояснения будут проанализированы и будет дан ответ - второе - вам увеличены доступные обороты в этом месяце на 100к, со следующего месяца все вернется в обычные рамки. Ну что сказать - респект и уважуха мониному финмону. Снимаю шляпу!
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29
Есть варианты дешевле чем на iherb , но только swift принимают там где дешевле , я уже заказал на 15к $
могу продать что нибудь, от 10 штук
Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:26
Есть варианты дешевле чем на iherb , но только swift принимают там где дешевле , я уже заказал на 15к $
могу продать что нибудь, от 10 штук [/quote]
А завозить как будете? лесовозом?!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:42
Поддержка мони стала на одном уровне с приватом.
Такая проблема. После их суперобновлений на бете пробую снять депозит на карту другого банка. Вылетает форма пополнения депозита и понятное дело не дает снять. Пишу в поддержку, обещают очень оперативно решить и т.д. Заканчивается день и никто ничего не решает. Вывожу по СЕП (благо зашли в этот же день). на следующий день получаю сообщение, что Ваша проблема решена и Вам удалось снять депохит. Ха-хаха. Пишу им, каким образом решили проблему и получаю ответ, что депозит снят, проблема решена. Еще раз ха-ха. Уточняю проблема не повторится в дальнейшем, получаю ответ, что следует сохранить карту в списке карт и снятие по сохраненным картам, проблем не вызовет. Ну и ок.
Но я не посмотрел, что та карта на которую я хотел выводить есть в списке карт.... Оказывается при выводе депозите, перечень карт видит из первых 6 и все.
Сегодня закончился депо и тот-же танец з бубном.
Что делать? У кого была такая проблема?
На поддержку нет надежды ибо проблему за неделю так и не решили.
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