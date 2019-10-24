RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:09

  Кочевник написав:
  anikola13 написав:Что делать? У кого была такая проблема?
На поддержку нет надежды ибо проблему за неделю так и не решили.

Знову виводити СЕПом і більше не зв`язуватися з котами.

Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?
anikola13
 
Повідомлень: 675
З нами з: 08.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:26

  anikola13 написав:
  Кочевник написав:
  anikola13 написав:Что делать? У кого была такая проблема?
На поддержку нет надежды ибо проблему за неделю так и не решили.

Знову виводити СЕПом і більше не зв`язуватися з котами.

Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?

Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29857
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29

  ROLF написав:А завозить как будете? лесовозом?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Кто-то взятку заплатил на таможне и мой груз пропустили :) мне стоило 0грн. Так что, возвращайте пороха .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 25 жов, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 22.12.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:08

  Квесторе_поверніться написав:Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.


Планируете 5% надбавки получить? :?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:21

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.


Планируете 5% надбавки получить? :?

Це малоімовірно ...але спробувати можна, ціна спроби 5000 грн.
В старі добрі часи такий бонус керівник відділення завжди тримав в закромах і нагороджував ним своїх друзів. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29857
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:58

В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать

Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.

Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;
- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);
- другие пояснения;
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36587
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5826 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1547154815491550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, melkh, rollo, Vatsyk і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15496)
25.10.2019 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.