Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:09
Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:26
Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29
Кто-то взятку заплатил на таможне и мой груз пропустили мне стоило 0грн. Так что, возвращайте пороха .
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 25 жов, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:08
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:21
Це малоімовірно ...але спробувати можна, ціна спроби 5000 грн.
В старі добрі часи такий бонус керівник відділення завжди тримав в закромах і нагороджував ним своїх друзів.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:58
В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать
Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.
Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;
- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);
- другие пояснения;
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.
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