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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:09
Кочевник написав: anikola13 написав:
Что делать? У кого была такая проблема?
На поддержку нет надежды ибо проблему за неделю так и не решили.
Знову виводити СЕПом і більше не зв`язуватися з котами.
Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:26
anikola13 написав: Кочевник написав: anikola13 написав:
Что делать? У кого была такая проблема?
На поддержку нет надежды ибо проблему за неделю так и не решили.
Знову виводити СЕПом і більше не зв`язуватися з котами.
Якщо б був впевнений, що СЕП сьогодні залетить, то так би і зробив.
Але махінатори люблять на день затримати і отримаю аж в понеділок. Чи не так?
Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29
Кто-то взятку заплатил на таможне и мой груз пропустили
мне стоило 0грн. Так что, возвращайте пороха .
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 25 жов, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:21
Aps написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо в Котів не розміщую...кращі умови в Комси2.
Планируете 5% надбавки получить?
Це малоімовірно ...але спробувати можна, ціна спроби 5000 грн.
В старі добрі часи такий бонус керівник відділення завжди тримав в закромах і нагороджував ним своїх друзів.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:58
В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать
Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.
Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;
- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);
- другие пояснения;
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:09
IMPRINTER написав:
В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать
Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.
Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;
- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);
- другие пояснения;
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.
Это что-то новенькое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:12
IMPRINTER написав:
В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать
Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.
Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;
- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);
- другие пояснения;
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.
Неджентельменський вчинок Моно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:13
Квесторе_поверніться
проверьте свое мыло - может вам тоже пришло )
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:14
нетрадиционную ориентацию
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