Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:58

В вашем аккаунте приложения monobank были добавлены ряд карт, поэтому мы просим вас предоставить дополнительную информацию. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону должны это сделать



Пришлите, пожалуйста, нам в течение 5 дней, в ответ на это письмо документы или пояснения, касаемо карт, которые были подвязаны в вашем аккаунте приложения monobank и переводов с них.



Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):

- выписка банка-эмитента зарубежной карты с указанием данных владельца и транзакциями, минимум за последние 3 активных месяца;

- подтверждение того, что карта,с которой осуществляется перевод - открыта на ваше имя : скриншоты личного кабинета из интернет-банкинга ИЛИ если данная карта физически существует - просим предоставить фото лицевой и обратной стороны карты (на обратной стороне, в целях безопасности, CVV-код просим закрыть);

- другие пояснения;

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к нашим специалистам в службу поддержки. Мы с радостью предоставим консультацию.

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