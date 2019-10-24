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Вы везли лесовоз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:55
Не прийшло...тьху-тьху-тьху (3 рази через ліве плече).
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:00
Re: Monobank
А мне только что прислала эта Юля. Как спам рассылает. Что им вообще надо, не пойму из письма выше. Фото карт?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:29
Re: Monobank
Вони хочуть виписку де клієнти на порнолабі оплачують послуги підвязаними картами?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:38
Вони хочуть 3 особам створити проблеми.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:39
Re: Monobank
Ну не понятно зачем им выписка. Там написано или фото или скрин иб. А если не именная карта?
Охринеть конечно можно. То одним кошмарят, то другим.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:39
+50грн !
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:41
Re: Monobank
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