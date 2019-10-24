RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1548154915501551
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:54

IMPRINTER

Вы везли лесовоз? :mrgreen:

proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 22.12.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:55

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

проверьте свое мыло - может вам тоже пришло )

Не прийшло...тьху-тьху-тьху (3 рази через ліве плече).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:00

Re: Monobank

А мне только что прислала эта Юля. Как спам рассылает. Что им вообще надо, не пойму из письма выше. Фото карт?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 05.04.11
Подякував: 701 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:29

Re: Monobank

Вони хочуть виписку де клієнти на порнолабі оплачують послуги підвязаними картами?
korovas2
 
Повідомлень: 398
З нами з: 06.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:38

  korovas2 написав:Вони хочуть виписку де клієнти на порнолабі оплачують послуги підвязаними картами?

Вони хочуть 3 особам створити проблеми.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:39

Re: Monobank

Ну не понятно зачем им выписка. Там написано или фото или скрин иб. А если не именная карта?
Охринеть конечно можно. То одним кошмарят, то другим.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 05.04.11
Подякував: 701 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:39

  proftpd66 написав:IMPRINTER

Вы везли лесовоз? :mrgreen:




профт, давай ще лісовозів! :D
і побільше баґна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:41

Re: Monobank

Зображення
korovas2
 
Повідомлень: 398
З нами з: 06.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1548154915501551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.