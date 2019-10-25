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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1549155015511552
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:43

  Фантом написав:Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?

Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.


вам локнули?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:46

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?

Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.


вам локнули?


На одном весь акк, на втором только карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:50

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?

Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.


вам локнули?


На одном весь акк, на втором только карту.

Так вы после получения письма ответили или попытались по выводить остатки ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:51

  sens написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
вам локнули?


На одном весь акк, на втором только карту.

Так вы после получения письма ответили или попытались по выводить остатки ?

На эти аккаунты писем пока не было. С тех на которые были, вывел без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:00

Геть з Монобанка !
У Тодобанк !
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:02

  IMPRINTER написав:Геть з Монобанка !
У Тодобанк !

Так гады, мою тыщу залочили на карте, а я как раз эту карту ребёнку дал, в Европе рассчитываться. Она даже ей ни разу не пользовалась.
Буду завтра разбираться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:09

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Геть з Монобанка !
У Тодобанк !

Так гады, мою тыщу залочили на карте, а я как раз эту карту ребёнку дал, в Европе рассчитываться. Она даже ей ни разу не пользовалась.
Буду завтра разбираться.


нельзя брать за границу карты неадекватных банков и полагаться на них.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:14

Re: Monobank

Вийшла бетка з анонсованими картками в злотих.
stryzhko
 
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