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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:43
Фантом написав:
Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?
Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.
вам локнули?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:46
IMPRINTER написав: Фантом написав:
Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?
Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.
вам локнули?
На одном весь акк, на втором только карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:50
Фантом написав: IMPRINTER написав: Фантом написав:
Пофоткать - то фигня. Вопрос, это и вправду законно?
Опа. Уже и карты с акками поблокировали. Красавцы.
вам локнули?
На одном весь акк, на втором только карту.
Так вы после получения письма ответили или попытались по выводить остатки ?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:51
sens написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
вам локнули?
На одном весь акк, на втором только карту.
Так вы после получения письма ответили или попытались по выводить остатки ?
На эти аккаунты писем пока не было. С тех на которые были, вывел без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:00
Геть з Монобанка !
У Тодобанк !
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:02
IMPRINTER написав:
Геть з Монобанка !
У Тодобанк !
Так гады, мою тыщу залочили на карте, а я как раз эту карту ребёнку дал, в Европе рассчитываться. Она даже ей ни разу не пользовалась.
Буду завтра разбираться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:09
Фантом написав: IMPRINTER написав:
Геть з Монобанка !
У Тодобанк !
Так гады, мою тыщу залочили на карте, а я как раз эту карту ребёнку дал, в Европе рассчитываться. Она даже ей ни разу не пользовалась.
Буду завтра разбираться.
нельзя брать за границу карты неадекватных банков и полагаться на них.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:14
Вийшла бетка з анонсованими картками в злотих.
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stryzhko
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