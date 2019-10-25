Додано: Суб 26 жов, 2019 08:44

IMPRINTER написав: нельзя брать за границу карты неадекватных банков и полагаться на них. нельзя брать за границу карты неадекватных банков и полагаться на них.

Да как-то не подумал. Позвонила учительница, сказала Юниор от Привата не давать, потому что без чипа карту мало где принимают и желательно чтоб карта была ноунейм. Первая попавшаяся с такими параметрами и без лимита оказалась карта Монобанка. Теперь ребёнок с одной картой и без доступа к деньгам.После полного допроса с пристрастием. И экономическую суть, и документы о доходах, и выписки с других банков, ждём когда закончат проверку.И что-то мне подсказывает раньше понедельника не разблокируют.