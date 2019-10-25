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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 10:08

  IMPRINTER написав:Геть з Монобанка !
У Тодобанк !

тоже поглядываю.Триолан не смог оплатить,как ранее.Поддержка мони грит пишите триолану.Но за пару дней привязали нужного ФОПа :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
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